Fürsorge in der Krise : Baumann, Bode&Co. telefonieren mit Werder-Mitgliedern

Fürsorge in der Krise

Marco Bode und Frank Baumann rufen ältere Mitglieder vom SV Werder Bremen an, um sich nach ihnen zu erkundigen. Foto: Carmen Jaspersen/dpa.

Bremen Frank Baumann ist dabei, Marco Bode auch und Frank Ordenewitz ebenfalls: Die Ex-Fußballer von Werder Bremen greifen in diesen Tagen zum Telefon und rufen ältere Vereinsmitglieder an.

Einfach so, um mal zu fragen, wie es ihnen in der Corona-Krise so geht. Rund 1800 der gut 40.000 Vereinsmitglieder des Fußball-Bundesligisten sind nach Informationen von „deichstube.de“ über 70 Jahre alt und zählen damit zur Coronavirus-Risikogruppe. Sie alle sollen einen Anruf bekommen.