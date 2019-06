Bundesliga : Baum über Trennung vom FCA: „War schon sehr überrascht“

Augsburg Der frühere Augsburger Manuel Baum will bei einer Rückkehr auf die Trainerbank nichts überstürzen.

„Ich bin nicht panisch, sondern denke, wenn eine Tür zugeht, geht irgendwo eine andere auf. Ich habe Spaß am Geschäft Fußball, in fast allen Bereichen schon gearbeitet und hatte extrem viel Vergnügen in der Bundesliga. Trainer zu sein ist einfach mein Leben, daher kann ich mir gut vorstellen, diesen Job langfristig zu machen“, sagte Baum, der zuvor als Lehrer gearbeitet hat, „Spox“ und „Goal“ in einem Interview.