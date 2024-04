Bundesliga Ballacks Rat an die Bayern: „Man muss an den Kader rangehen“

Michael Ballack sieht die Gründe für die Krise des FC Bayern München vor allem bei den Spielern. Der ehemalige Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und Ex-Profi des deutschen Rekordmeisters sagte in einem Interview dem „Kicker“: „Ich glaube, dass ein gewisser Sättigungsprozess bei den Spielern eingesetzt hat und das Selbstverständnis zur Eigenmotivation nicht mehr so da ist, wie das vielleicht in diesem so erfolgreichen Corona-Jahr 2020 der Fall war.“ Auf dem Papier hätten die Bayern auch in dieser Saison einen sehr guten Kader.