Ex-Weltmeister verlässt BVB : Ballack über Götze: Spielstil ist „zum Verhängnis geworden“

Berlin Mario Götze ist nach Meinung des früheren Nationalmannschafts-Kapitäns Michael Ballack ein „fantastischer Fußballer, und er war ganz sicher einer der Besten, die wir je in Deutschland hatten“.

Götze sei ein Instinktfußballer, der auf dem Platz weiß, wo er hinlaufen und wo der Pass landen muss. „Wenn ein Spieler wie er mit strikten Aufgaben in der Offensive und Defensive beauftragt wird, tut er sich schwer und verliert an Qualität. Er sollte sich einen Verein suchen, in dem die taktischen Zwänge nicht ganz so extrem sind“, unterstrich Ballack. Mario Götze habe eine lange Leidenszeit hinter sich. „Mit seinem wahnsinnigen fußballerischen Talent will er ganz sicher nicht auf der Bank sitzen“, meinte Ballack.