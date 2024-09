Fußball-Bundesliga Ballack: Duell Bayern vs. Bayer richtungsweisend für Saison

Sollte der Fußball-Rekordmeister aus München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zu Hause gewinnen, „wird es für die Konkurrenz, nicht nur für Leverkusen, ganz schwer dranzubleiben. Davon bin ich überzeugt“, meinte Ballack, der in seiner erfolgreichen Karriere für beide Clubs auflief. Sollte Leverkusen aber erneut die Bayern schlagen, „dann wird sich bei den Bayern vieles korrigieren und die Leistungen zuvor werden unter einem anderen Licht erscheinen“, so der 48-Jährige.