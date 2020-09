Nach Corona-Quarantäne : Bailey zurück in Leverkusen - Trainer Bosz: „Plane mit ihm“

Leverkusen Nach einem länger als geplanten Aufenthalt in seiner Heimat Jamaika ist Fußballprofi Leon Bailey von Bayer Leverkusen ins Rheinland zurückgekehrt und soll so schnell wie möglich wieder ins Teamtraining einsteigen.

Der 23-Jährige Profi hatte sich in seinem Urlaub bei einer Geburtstagsparty von Sprint-Olympiasieger Usain Bolt mit dem Coronavirus infiziert und musste zwei Wochen in Quarantäne. „Er ist bereits getestet und muss am Samstag noch einmal getestet werden“, sagte Bosz vor dem Bundesliga-Auftaktspiel am Sonntag (18.00 Uhr) beim VfL Wolfsburg.