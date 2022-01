Bundesliga : Bänderverletzung: Hertha-Kapitän Boyata fällt wieder aus

Berlin- Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss vorerst auf Dedryck Boyata verzichten.

Der im Sommer 2019 von Celtic Glasgow nach Berlin gewechselte Innenverteidiger hat in seiner Zeit bei Hertha immer wieder Verletzungspausen einlegen müssen. So kommt Boyata in zweieinhalb Jahren auf 63 Spiele für die Berliner, in denen dem Abwehrspieler fünf Tore gelangen.