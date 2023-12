Bundesliga Badstuber: „Bei den Bayern wird wenig kommuniziert“

Dayot Upamecano, 2021 von RB Leipzig nach München gewechselt, ist nach Badstubers Einschätzung kein Anführer in der Abwehr. „Upamecano besitzt in fußballerischer Hinsicht großes Potenzial, er hat sich auch verbessert im Vergleich zum vergangenen Jahr, aber von seiner Persönlichkeit her sehe ich nicht den Leader in ihm. Da darf man sich auch nichts vormachen und dem Spieler die Rolle künstlich auferlegen. Das muss intrinsisch motiviert sein“, meinte Badstuber, der 2022 seine Karriere beendet hat.