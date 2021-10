Bundesliga : Azzouzi steht weiter zu Leitl: „Stefan ist ein Top-Trainer“

Fürth Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi steht beim noch sieglosen Bundesliga-Tabellenletzten Greuther Fürth weiter fest zu Aufstiegs-Trainer Stefan Leitl.

„Es hat sich nichts geändert, Stefan ist ein Top-Trainer“, zitierten die „Nürnberger Nachrichten“ und die „Nürnberger Zeitung“ Azzouzi vor dem Auswärtsspiel der Franken in der Fußball-Bundesliga am Samstag beim in dieser Saison noch ungeschlagenen Tabellendritten SC Freiburg.