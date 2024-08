Fußball-Bundesliga „Außergewöhnliche Mentalität“: Kompanys wildes Bayern-Debüt

Anders als in der ersten titellosen Saison seit zwölf Jahren aber zeigten die Bayern unter Kompany auch eine lange vermisste Widerstandsfähigkeit. „Was man immer sieht und was man auch in der Vorbereitung gesehen hat: Die Mentalität, die Basis, die am wichtigsten ist, war hinten raus super. Wir haben verdient gewonnen“, sagte Müller nach seinem 709. Pflicht- und 474. Bundesliga-Spiel für die Münchner. In der Liga ist er nun vor Sepp Maier der alleinige Rekordhalter in der ruhmreichen Geschichte dieses Vereins.