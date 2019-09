Rheinisches Derby : In Köln sind kühle Köpfe gefragt

Köln/Mönchengladbach Auf den Bundesliga-Aufsteiger wartet auf und neben dem Platz ein brisantes Duell mit Borussia Mönchengladbach.

Die Kölner Polizei erwartet etwa 900 gewaltbereite Fans. „Wir gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen am, um und vielleicht auch im Stadion kommen kann“, sagte Einsatzleiter Klaus Rüschenschmidt am Freitag. Insgesamt werden rund 1500 Einsatzkräfte der Polizei vor Ort sein, auch vier Wasserwerfer stehen zur Verfügung. Die Stellvertretende Polizeipräsidentin von Köln, Miriam Brauns, dokumentierte fünf gewaltsame Aufeinandertreffen von Fans beider Teams seit Januar 2018.

Nach zwei zum Teil unglücklichen Auftaktniederlagen in Wolfsburg (1:2) und gegen Dortmund (1:3) gab es vor der Länderspielpause durch das 2:1 in Freiburg die ersten Punkte für die Geißböcke. Hätte es auch dort eine Niederlage gegeben, der Druck gegen den Europa-League-Starter wäre immens gewesen. Allerdings ist die Borussia der Angstgegner schlechthin für die Kölner. 14 Heimsiegen gegen die Gladbacher stehen 23 Niederlagen gegenüber, die Borussia kommt immer wieder sehr gerne nach Müngersdorf. Aber der Bundesliga-Rückkehrer sieht sich gewappnet, den Gästen das Leben so schwer wie möglich zu machen. „Wir müssen noch besser spielen als in den letzten Wochen. Wir wollen nah an die 100 Prozent ran, es kann sein, dass Kleinigkeiten entscheiden. Wir müssen aber kühlen Kopf bewahren“, betonte Beierlorzer.