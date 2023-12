Bundesliga „Ausrede“: Matthäus kritisiert Tuchel-Erklärung

„Mich hat diese Aussage am meisten überrascht. Wenn ich mich nur auf ein System vorbereite, habe ich irgendwas vergessen, in diesen Tagen zu machen“, sagte der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler Matthäus bei Sky 90. „Das kann ich doch nicht als Ausrede gelten lassen.“ Bayern müsse sein Spiel dem Gegner unabhängig von dessen Formation aufzwingen. „Gestern hat es nicht am System der Frankfurter gelegen, sondern es war die Einstellung von Bayern München“, sagte der 62-Jährige. „Ich kann ja nach fünf Minuten reagieren, auf das, was ich vorher nicht angesprochen habe.“