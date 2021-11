Bundesliga : Ausnahmsweise ein Topspiel: Freiburg will auch Bayern ärgern

Ausnahmsweise ein Topspiel: Freiburg will auch Bayern ärgern

Freiburg Der Kader des SC Freiburg ist so stark wie wohl noch nie. Auch deshalb spielen die Breisgauer bislang eine herausragende Saison. Nun fordern sie den großen FC Bayern im Topspiel heraus. Und dann?

Wie es so weit kommen konnte, weiß der SC Freiburg manchmal selbst nicht. Die Saison in der Fußball-Bundesliga ist nun schon zehn Spieltage alt, und der vergleichsweise kleine Sport-Club aus dem Breisgau ist der einzige noch ungeschlagene Verein.

Der SC steht auf Platz drei, hat 22 Punkte sowie gerade mal sieben Gegentore und damit die mit Abstand wenigsten aller Teams kassiert. Und jetzt darf die Mannschaft von Trainer Christian Streich ausnahmsweise auch noch ein echtes Topspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim großen FC Bayern bestreiten.

„Wir haben eine Ausgangssituation, mit der niemand rechnen konnte“, sagte Freiburgs Kapitän Christian Günter der Deutschen Presse-Agentur. „Man kann vielleicht mal nach dem dritten Spieltag als SC Freiburg zum Spitzenspiel nach München fahren. Aber nach zehn Spieltagen war das so, glaube ich, noch nie der Fall.“ Tatsächlich ist diese Konstellation einzigartig: Dass sich beide Mannschaften vor einem direkten Duell in den Top drei befinden, das hat es noch nie zuvor gegeben. Kaum zu glauben für die Freiburger.

„Manchmal sagen wir: Wie krass, wir haben seit August nicht mehr verloren! Das kennt so keiner von uns“, sagte Verteidiger Lukas Kübler im „Kicker“-Interview. Während solche Topspiele bei den Bayern zur Vereinssatzung gehören, ist die Ausgangslage in Freiburg das Ergebnis der konstanten Arbeit eines außergewöhnlichen Trainers sowie einer exzellenten Kaderplanung. Fast zehn Jahre arbeitet Streich nun schon für seinen Herzensclub als Proficoach, nie stand ein Rauswurf des 56-Jährigen auch nur ansatzweise zur Debatte. Und noch nie durfte der gebürtige Badener eine derart starke Mannschaft trainieren.

„Wir haben in diesem Sommer fast niemanden verloren und haben viele Junge dazubekommen. Wir haben uns in der Qualität einfach extrem verbessert, in den letzten Jahren schon. Dieses Jahr scheint es noch mal ein Extraschritt zu sein“, sagte Kapitän Günter. „Und die Mannschaft ist hungrig, jeder gibt alles für den Erfolg.“