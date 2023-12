Bundesliga „Aus eigener Kraft“: SC Freiburg stimmt gegen DFL-Investor

Wie ein Sprecher des SC Freiburg bestätigte, ist der südbadische Bundesligist in Frankfurt/Main bei seinem „Nein“ geblieben, das er zuvor in einem Brief an seine Mitglieder angekündigt hatte. Als Grund nannte der Verein einen geringeren Kapitalbedarf als ursprünglich angenommen. Im Mai hatte der Europa-League-Teilnehmer bei einer ersten Abstimmung zum Thema noch mit „Ja“ votiert.