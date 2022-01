Bundesliga : Augsburgs US-Talent Pepi mit Kaltstart

Sinsheim Nach dem Abpfiff plauderte und scherzte Ricardo Pepi auf dem Platz mit Hoffenheims US-Nationalspieler Chris Richards.

Augsburg warnt vor zu hohen Erwartungen

Eine halbe Stunde durfte das Stürmertalent beim 1:3 am Samstag wenige Tage nach seiner Verpflichtung vorspielen. Pepi war für eine Ablöse von 13 Millionen Euro plus Bonuszahlungen vom MLS-Club FC Dallas geholt und mit einem Vertrag bis 2026 plus Option auf eine weitere Saison ausgestattet worden. So viel hat Augsburg noch nie für einen Spieler ausgegeben, den Stolz über den Coup verbarg der Club nicht.