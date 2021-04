Bundesliga : Augsburgs letzte Hoffnung: Weinzierl hat „große Lust“

Augsburg Die Zeit von Heiko Herrlich als Trainer des FC Augsburg ist schon wieder vorbei. Rückkehrer Markus Weinzierl soll den Bundesligisten vor dem drohenden Absturz retten. Ist er die richtige Wahl?

Weinzierl und die Fuggerstädter verbindet eine besondere Beziehung. Als Nachfolger von Jos Luhukay hatte der Straubinger den Verein zur Saison 2012/13 übernommen. Trotz einer katastrophalen Hinrunde mit nur neun Punkten hielt die Führungsspitze um den damals frisch geholten Reuter an ihm fest - es zahlte sich aus. Nach 24 Zählern in einer furiosen Rückserie hielten die Augsburger die Klasse.

Reuter bedankte sich bei Herrlich - die Wende traute er ihm nicht mehr zu. „Uns hat am Ende aber der Glaube gefehlt, die restlichen Spiele in der bisherigen Konstellation erfolgreich zu gestalten“, erklärte der Manager, der am Wochenende „ausführliche und sehr gute Gespräche“ mit Weinzierl geführt hat. Der neue Alte sei „der absolut richtige Trainer für die jetzige Situation“ und habe „enorm große Lust“, wieder beim FC Augsburg zu arbeiten.

Mit einer Videokeller-Schelte sorgte Herrlich wenige Wochen später wieder für Zoff. Den FC Augsburg hielt er zwar in der Bundesliga, von einer spielerischen Entwicklung war beim Verein in dieser Saison aber viel zu selten etwas zu sehen. Nach vier sieglosen Partien inklusive einer am vergangenen Freitagabend in der ersten Hälfte gegen den 1. FC Köln (2:3) „erschreckenden“ Leistung, wie Reuter es ausdrückte, berieten die Bosse und beurlaubten schließlich Herrlich.