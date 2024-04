Bundesliga Augsburgs Kapitän will nicht von Europa reden

Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich dem 3:1-Sieg gegen Augsburg klar zum Ziel internationales Geschäft bekannt - FCA-Kapitän Ermedin Demirovic will für seinen Club davon nichts wissen. „Bei uns ist es anders, bei uns ist nicht klar Europa. Wir versuchen, von Spiel zu Spiel zu gewinnen. Was am Ende dabei herumkommt, schauen wir. Und was die anderen sagen, ist uns egal“, erklärte der 26 Jahre alte Torjäger am Sonntagabend in Sinsheim.