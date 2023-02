Transfermarkt : Augsburgs Gruezo kehrt in die USA zurück

Augsburg Augsburgs Mittelfeldspieler Carlos Gruezo wechselt zurück in die amerikanische Fußball-Profiliga MLS.

Gruezo kam 2019 vom FC Dallas in die Fuggerstadt. In 75 Pflichtspielen erzielte der Ecuadorianer kein Tor für den kriselnden Bundesligisten. In San Jose trifft Gruezo auf seinen alten Trainer Luchi Gonzalez, unter dem er schon in Dallas spielte.