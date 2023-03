23. Spieltag : Augsburg wird zur Heim-Macht: „Das war ein dreckiger Sieg“

Augsburg Vier Spiele, vier Siege - der FC Augsburg punktet 2023 im eigenen Stadion maximal. Beim hart erkämpften 2:1 gegen Bremen bleibt die fußballerische Komponente aber auf der Strecke.

Enrico Maaßen feierte seine Mannschaft als eine neue Heimmacht in der Fußball-Bundesliga, ordnete den nächsten Erfolg vor den glücklichen Augsburger Fans aber auch sehr realistisch ein.

Doch nach den 1:0-Siegen gegen Gladbach, Leverkusen und Hoffenheim gelang im vierten Heimspiel 2023 der vierte Sieg. „Das ist herausragend“, sagte Maaßen stolz. Der FCA sammelt seine Punkte für ein 13. Jahr in der Bundesliga weiter fleißig daheim. 27 Zähler sind kein Ruhekissen im Abstiegskampf, aber beruhigend.

FCA in beiden Hälften als Schnellstarter

In einem von individuellen Aussetzern geprägten Spiel trafen am Samstag Dion Beljo (5. Minute) und Arne Maier (46.) vor 30.660 Zuschauern für die Gastgeber, die sich in beiden Hälften als Schnellstarter erwiesen. Der Däne Jens Stage war für die Gäste erfolgreich (14.). „Aus vielen Möglichkeiten haben wir mit einem Tor zu wenig gemacht“, kommentierte Werder-Coach Ole Werner angesichts der Torschussbilanz von 17:9 für sein Team.