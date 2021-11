Bundesliga : Augsburg will in Wolfsburg überraschen

Augsburg will in Wolfsburg überraschen

Augsburg Trainer Markus Weinzierl steht an der Seitenlinie und erteilt seinen Spielern Anweisungen. Foto: Stefan Puchner/dpa

Augsburg Der FC Augsburg geht trotz seiner klaren Außenseiterrolle mit viel Rückenwind und Selbstvertrauen in das Spiel gegen den VfL Wolfsburg.

„Es ist möglich, zu punkten, und wir können überraschen“, sagte Trainer Markus Weinzierl vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Eine solide Verteidigung sei hierfür ausschlaggebend. „Wenn wir nur 90 Prozent Fußball spielen, dann wird es schwierig“, sagte Weinzierl. Er will den Schwung aus dem 4:1 gegen den VfB Stuttgart mitnehmen.