Bundesliga : Augsburg will aus verschenktem Sieg lernen: „Cool bleiben“

Augsburg will aus verschenktem Sieg lernen: „Cool bleiben“

Augsburg Diese Gelb-Rote Karte tat dem FC Augsburg richtig weh. Aus einem 0:3 wurde in Unterzahl ein 3:3. Man müsse lernen und cool bleiben, sagt Manager Reuter. Kapitän Gouweleeuw hegt einen weiteren Wunsch.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg will aus dem verschenkten Sieg gegen Pokalsieger RB Leipzig Lehren für die weitere Entwicklung ziehen. „Wenn du 3:0 führst nach einer Stunde, dann solltest du das über die Runden bringen“, sagte Geschäftsführer Stefan Reuter nach dem 3:3 (1:0) gegen RB Leipzig.

Mergim Berisha (34. Minute/Foulelfmeter), Ermedin Demirovic (51.) und Ruben Vargas (64.) ließen die Augsburger dabei lange wie den verdienten Sieger aussehen. Nach einer Gelb-Roten Karte für Iago (66.) wendete sich das Blatt aber. „Cool sein - das ist einfach was, woraus wir lernen müssen. Wir haben so gut gespielt, wir haben Leipzig so gut weit gehabt, dass sie versucht haben, durch Provokationen wieder ins Spiel zu kommen“, sagte Reuter. Da müsse man eben einfach cool bleiben und den Sieg nach Hause bringen.