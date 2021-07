Transfermarkt : Augsburg vor Verpflichtung von Dorsch - Götze verlängert

Augsburg Der FC Augsburg steht nach übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor einer Verpflichtung des deutschen U21-Europameisters Niklas Dorsch.

Der 23 Jahre alte Fußball-Profi vom belgischen Erstligisten KAA Gent wird nach Angaben der „Augsburger Allgemeinen“ am Donnerstag zum Medizincheck beim Bundesligisten erwartet. Der beim FC Bayern München ausgebildete defensive Mittelfeldspieler soll beim FCA demnach einen Fünfjahresvertrag erhalten. Laut „Bild“-Zeitung soll die Ablösesumme sieben Millionen Euro betragen.

„Wir sind guter Dinge und hoffen, dass wir ihn final vom FC Augsburg überzeugen können“, sagte Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter am Mittwoch nach dem 2:2 im Testspiel des FCA gegen den Hamburger SV. Dorsch ist Wunschspieler von Trainer Markus Weinzierl für das Mittelfeld, nachdem Rani Khedira im Sommer ablösefrei vom FCA zum Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Union Berlin wechselte.

Indes hat der FCA hat den im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Felix Götze um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Wie der Verein mitteilte, wird der 23-Jährige aber in der neuen Saison an den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. Schon in der Rückrunde der Vorsaison spielte Götze beim FCK auf Leihbasis.