Fußball-Bundesliga Augsburg gibt Talent Kücüksahin Profi-Vertrag

Fußball-Bundesligist FC Augsburg setzt große Hoffnungen in Mittelfeld-Talent Mahmut Kücüksahin. Der Verein stattete den 20-Jährigen laut Mitteilung mit einem Profivertrag bis zum 30. Juni 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr aus. Kücüksahin spielt seit der U14 für den FCA und hat in der vergangenen Saison beim Auswärtsspiel in Leverkusen sein Bundesliga-Debüt gefeiert.