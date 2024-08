Transfers Augsburg gibt Dorsch nach Heidenheim ab - und holt Onyeka

Der 26 Jahre alte Dorsch spielte bereits von 2018 bis 2020 in der zweiten Liga für die Heidenheimer. „Mein Ziel ist es, regelmäßig über 90 Minuten auf dem Platz zu stehen. Deshalb habe ich den FCA-Verantwortlichen meinen Wechselwunsch mitgeteilt, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Einsatzzeiten beim FCA in der kommenden Saison nicht so sein werden, wie ich mir das erhoffe“, sagte der Mittelfeldspieler.