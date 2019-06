Eintracht Frankfurt : Aufsichtratschef: Jovic-Verkauf „markanter Einschnitt“

Frankfurt/Main Aufsichtsratschef Wolfgang Steubing von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den 60-Millionen-Euro-Transfer von Luka Jovic als „markanten Einschnitt in der Transferpolitik“ des Clubs bezeichnet.

Kritik äußerte er an den knapp 200 Millionen Euro, die die deutschen Proficlubs an Spielerberater zahlten. Diese Summe hatte die Deutsche Fußball Liga zuletzt bekannt gemacht. „Das ist absolut überzogen. Von diesem Geld könnten vier, fünf Bundesligisten ihren kompletten Kader bezahlen. Zu viel Geld geht in die falsche Richtung, es müsste mehr im Sport bleiben“, sagte der Aufsichtsrats-Boss.