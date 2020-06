„Tohuwabohu und Radau“ : Auch VfL-Coach Glasner stört sich an Bremer Ersatzbank

Auch VfL-Coach Glasner stört sich an Bremer Ersatzbank

Wolfsburg Nach dem Frankfurter Trainer Adi Hütter hat auch Kollege Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg das Verhalten der Betreuer und Ersatzspieler von Werder Bremen während der Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga infrage gestellt.

„Die Gesamtkonstellation ist in Bremen einfach so, dass sie sehr aggressiv spielen und alles versuchen, um es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen: auf dem Platz und auch abseits des Platzes. Da machen sie einen ziemlichen Tohuwabohu und Radau“, sagte der VfL-Coach vor dem Nordduell im Weserstadion (Sonntag, 13.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime).