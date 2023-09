Früherer VfB-Sportdirektor Auch VfB prüft Transferaktivitäten von Mislintat

Mislintat droht bei Ajax Ärger wegen eines möglichen Interessenkonflikts, nachdem der Linksverteidiger Sosa für eine Ablösesumme zwischen acht und zehn Millionen Euro von Stuttgart nach Amsterdam gewechselt ist. Hintergrund ist Mislintats Beteiligung an dem Fußballdaten-Analyse-Unternehmen Matchmetrics. An dieser Firma ist seit Sommer auch die Spielerberatungsagentur AKA Global GmbH beteiligt, die den Wechsel einfädelte. Mislintat ist seit dem Frühjahr Technischer Direktor von Ajax. Zuvor hatte er rund drei Jahre für den VfB gearbeitet. In dieser Zeit spielte auch Sosa für den VfB. Bei seinem Wechsel nach Amsterdam war Mislintats Beteiligung an Matchmetrics Gegenstand der Vertragsgespräche. Darüber wurde auch eine vertragliche Vereinbarung getroffen. Laut Ajax-Mitteilung hat Mislintat dem Club versichert, dass er bei der Aufklärung der Vorgänge uneingeschränkt kooperieren werde, einschließlich der Weitergabe aller relevanten Unterlagen.