Bundesliga : Auch Hertha nur mit virtueller Mitgliederversammlung

Berlin Hertha BSC hat seine für den 28. November geplante Mitgliederversammlung abgesagt und wird dafür zu einem späteren Zeitpunkt eine virtuelle Veranstaltung anbieten.

Am Vortag hatte Lokalrivale Union Berlin mitgeteilt, seine Mitgliederversammlung am 2. Dezember (19.00 Uhr) als virtuelle Veranstaltung zu organisieren. Die in Berlin seit 15. November