19. Spieltag : Auch Gladbach gewinnt nicht bei Union: „Macht schon stolz“

Berlin Borussia Mönchengladbach holt bei Union Berlin nur einen Punkt. Die Köpenicker beweisen einmal mehr ihre Heimstärke und leisten sich kaum Fehler. Damit ist auch eine kleine Negativserie gestoppt.

Auch die Borussia konnte die starke Heimserie der Berliner nicht beenden. Zwar sind die Fohlen nun seit sechs Begegnungen unbezwungen, die Champions-League-Ambitionen erhielten aber einen kleinen Dämpfer. Im Stadion An der Alten Försterei blieben die gut organisierten Hauptstädter hingegen im neunten Heimspiel in Serie ohne Niederlage. Zuvor konnten bereits Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in dieser Saison nicht in Berlin-Köpenick gewinnen.