Bayer 04 Leverkusen : Auch Coup gegen Bayer verhalf Seoane zum neuen Job

Leverkusen Der neue Trainer Gerardo Seoane hat seinen Job beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen nicht zuletzt seinem Coup mit dem alten Verein Young Boys Bern in der Europa League gegen Bayer zu verdanken.

„Dass er sehr gute Arbeit macht, ist nicht erst seit März bekannt“, sagte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes bei der Vorstellung des Schweizers: „Aber in diesen beiden Spielen hat er sehr clever gegen uns gespielt, mit einer veränderten Spielweise zu der in der Schweizer Liga. Das hat gezeigt, dass er in den richtigen Momenten die richtige Art und Weise findet, eine Mannschaft einzustellen. Und solche Flexibilität wollen wir haben.“