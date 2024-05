Bundesliga Auch auf Tabellenplatz 15: Mainz will „Jäger“ bleiben

„Wir müssen weiter jagen. Wir müssen Jäger bleiben. Wir müssen aktiv bleiben und dürfen nicht in den Verwaltungsmodus“, forderte Schmidt nach der überzeugenden Performance gegen den Champions-League-Finalisten. Man habe „ausgenutzt“, dass der BVB im Vergleich zum 1:0-Sieg in Paris so viele Wechsel vorgenommen habe.