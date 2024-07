Fußball-Bundesliga Atubolus Erfahrung mit Instagram: „Auf einmal gehasst“

Die Freiburger beenden ihr Trainingslager im österreichischen Schruns am Freitag (14.00 Uhr) mit einem Testspiel über 120 Minuten gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. In die Saison startet die Mannschaft des neuen Trainers Julian Schuster am 17. August im DFB-Pokal beim Drittligisten VfL Osnabrück.