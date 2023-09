Bundesliga Asanos Torgrüße an Flick: Japans Deutschland-Schreck bereit

Bei der Weltmeisterschaft in Katar hatte Asano mit seinem späten 2:1-Siegtor für Japan das frühe deutsche WM-Aus eingeleitet. Und an diesem Samstag kommt es in Wolfsburg zum Start in die EM-Saison für Flick und die DFB-Auswahl zur Testspiel-Kraftprobe mit Japans Nationalmannschaft. Und auch Asano wird dann wieder dabei sein.