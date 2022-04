Bundesliga : Arminia-Coach Kostmann über Beförderung: „Kleiner Schock“

Köln Marco Kostmann benötigte zunächst etwas Zeit, um seine Beförderung zum Interimstrainer von Arminia Bielefeld zu verarbeiten.

„Viele vergessen, dass es auch Phasen gab, in denen Marco nicht nur Tortwart-Trainer sondern ein ganz wichtiger Bestandteil des Trainer-Teams war“, sagte Arminia-Sportchef Samir Arabi vor dem Spiel. Er ließ aber durchblicken, dass der frühere Bundesliga-Keeper nicht zur Dauerlösung werden soll. „Egal, wie es am Ende ausgeht, werden wir uns in der neuen Saison, was das Trainerteam angeht, neu aufstellen.“ Schließlich lägen die Probleme tiefer. „Am Ende war es nicht der Frank“, sagte Arabi. „Wenn man in sieben Spielen dieser Krise nur ein Tor schießt und einen Punkt holt, war es bei weitem nicht nur der Trainer.“