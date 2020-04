Coronavirus-Pandemie : Arbeitsminister Heil: Fußball mit Masken „nicht vorstellbar“

Berlin Der Vorschlag einer Maskenpflicht für Fußballer hat für Wirbel gesorgt. Nun erteilt der dafür zuständige Arbeitsminister der Idee eine Absage.

„Ich halte Spiele mit Masken nicht für vorstellbar“, sagte der SPD-Politiker der „Bild am Sonntag“ und ergänzte: „In gemeinsamen Gesprächen mit der Deutschen Fußball Liga wird derzeit konstruktiv an anderen praktikablen Lösungen gearbeitet.“

Auch Experten hatten solche Ideen in Zweifel gezogen. „Mit einem infektionssicheren Mundschutz können sie nicht lange Sport machen. Da haben sie deutliche Atemeinschränkungen. Und ein anderer Mundschutz, der nur lose vor dem Gesicht hängt und bei Zweikämpfen möglicherweise verloren geht, hilft nichts“, hatte Ulf Dittmer, Direktor des Instituts für Virologie in Essen, in einem dpa-Gespräch gesagt.