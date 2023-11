Bundesliga Appell von Bayern-Chef Dreesen: „Es gilt das Solidarprinzip“

Die Bayern waren in diesem Sommer in Asien unterwegs, der BVB in den USA. Dreesen wies auf die Clubs aus der Premier League hin. Angeführt von Liverpool und Manchester City seien mehrere Teams unterwegs gewesen. Die englische Top-Liga nehme das Zehnfache der Bundesliga durch Auslandsvermarktung ein. Unter diesem Ungleichgewicht leide auch der FC Bayern, sagte Dreesen. „Hinzu kommt, dass wir auf dem Transfermarkt mit Clubs konkurrieren, bei denen gefühlt das Geld aus der Steckdose kommt.“ Man wolle international nicht den Anschluss verlieren.