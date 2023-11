Bundesliga Antisemitische Vorfälle: VfB erteilt Stadionverbote

„Sowohl unser Sicherheitsdienst als auch die Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Fanbetreuung und Stadionsicherheit sind angehalten, konsequent darauf zu achten, dass Rassismus, Antisemitismus und andere Formen der Diskriminierung in unserem Stadion keinen Raum haben“, sagte VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle. „Gerade in der aktuellen Situation, in der zunehmend Minderheiten und insbesondere Jüdinnen und Juden öffentlich Hass und Hetze ausgesetzt sind, werden wir hier keinerlei falsche Toleranz an den Tag legen.“ Wehrle dankte auch den Zeugen, die die Vorfälle gemeldet hatten.