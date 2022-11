RB Leipzig : Angriff auf die Bayern: Eberl vor Rückkehr ins Geschäft

Leipzig Mit Max Eberl als Sportchef startet RB Leipzig einen neuen Angriff auf Rekordmeister FC Bayern. Nach langer Auszeit hat der Topmanager mit Nkunku und Laimer gleich pikante Aufgaben zu lösen.

„Ganz oben in der Bundesliga“ mitwirken

Der 49 Jahre alte Eberl hatte zu seiner Gladbacher Zeit das Leipziger Konstrukt des Red-Bull-Konzerns stets kritisiert, relativierte aber unlängst in einem Interview der „Welt am Sonntag“ seine damaligen Aussagen. Er habe „einfach Bock, für Leipzig zu arbeiten“. Er steht nach wie vor zu seinen Äußerungen gegen Leipzig hinsichtlich der millionenschweren Red-Bull-Hilfen. „Und ja: Ich habe diese Zuwendungen kritisiert. Aber es ist herausragend, was sie in Leipzig damit gemacht haben.“ Der Schritt zu RB sei „bewusst“ gewesen, um „ganz oben in der Bundesliga mitzuwirken“.