32. Spieltag Angeschlagen nach Madrid: Bayern verlieren in Stuttgart

„Ich bin mir sicher, dass die Bayern schon auch das Rückspiel gegen Real Madrid im Kopf haben und das auch in ihrer Aufstellung gegen uns berücksichtigen. Aber egal in welcher Konstellation: Es wird eine Topmannschaft auf dem Platz stehen“, hatte VfB-Coach Sebastian Hoeneß gesagt. Auch der 41-Jährige wurde kürzlich immer wieder mit den Bayern als Trainer für die kommende Spielzeit in Verbindung gebracht, hatte seinen Verbleib am Neckar im Vorfeld der Partie aber noch einmal unterstrichen.