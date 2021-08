Eintracht Frankfurt : Angebot für Kostic? Krösche: „Bei uns ist nichts angekommen“

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat ein konkretes Angebot von Lazio Rom für Flügelspieler Filip Kostic dementiert.

„Bei uns ist nichts angekommen. Da kann ich nichts zu sagen. Die Medien in Italien sind manchmal sehr forsch, in gewissen Dingen. So würde ich es diesmal auch sehen“, sagte Krösche in der Auftakt-Pressekonferenz des Vereins vor der neuen Spielzeit in der Fußball-Bundesliga.