Fußball-Bundesliga Andrich rechnet mit Tah-Abgang: Noch mal Erfahrung machen

Sollten es zu einer Trennung kommen, und Tah in der neuen Saison sein Gegenspieler sein, würde das aber nichts an seiner Wertschätzung für ihn ändern. „Er hat ein riesiges Standing bei uns in der Mannschaft und egal, was er macht, er wird auf jeden Fall die Rückendeckung von uns haben. Er wird die richtige Entscheidung treffen“, sagte Andrich.