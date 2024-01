Bundesliga An der Wade verletzt: Khedira muss Training abbrechen

Auf ein Trainingslager verzichtet Union in diesem Winter. Am Samstag (15.30 Uhr) spielen die Berliner im Stadion An der Alten Försterei ein Testspiel gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld. Eine Woche später geht es für den Tabellen-15. dann beim SC Freiburg wieder um Punkte gegen den Bundesliga-Abstieg (15.30 Uhr/Sky). Auch danach müssen die Berliner zweimal auswärts ran: In Mainz und im Nachholspiel beim FC Bayern München (24. Januar).