Bayer 04 Leverkusen Am Tag nach dem Pokalfinale: Meisterfeier im Stadion

Bayer Leverkusens offizielle Meisterfeier findet am 26. Mai statt. Die große Party mit Meisterschale und möglichen weiteren Trophäen soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dann in der BayArena steigen. Am Abend zuvor bestreitet Bayer 04 das DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Partie am Samstagabend ist gleichbedeutend mit der letzten von drei möglichen Titelchancen für den Werksclub in dieser Saison.