21. Spieltag Am Rande des Abbruchs: Union siegt nach langer Unterbrechung

In einem Spiel kurz vor dem Abbruch durch massive Fan-Proteste hat der 1. FC Union Berlin im Kampf gegen den Abstieg einen wichtigen Sieg geschafft. Beim Comeback auf der Trainerbank von Nenad Bjelica nach dessen Sperre bezwangen die Eisernen an einem langen Nachmittag im Stadion An der Alten Försterei den in diesem Jahr weiter sieglosen VfL Wolfsburg von Trainer Niko Kovac mit 1:0 (1:0).