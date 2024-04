Bundesliga Alonsos Leverkusen vor historischem Titel

Bayers Auftritte geben den Fans wenig Anlass zur Sorge, dass es an diesem Wochenende noch nichts werden könnte mit dem Titel. Leverkusen spielt unheimlich stabil. Das fußballerische Niveau ist dauerhaft hoch. Gegen West Ham bewies das Team zudem zum wiederholten Mal in dieser Saison Geduld und belohnte sich mit zwei späten Toren. Nichts scheint die Werkself aus dem Konzept zu bringen. „Das ist kein Glück“, sagte Alonso zu den häufigen Treffern seiner Mannschaft in der Schlussphase. „Das hat Gründe und an diesen Gründen arbeiten wir.“