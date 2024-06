Bayer-Trainer Alonso will von Europa-League-Niederlage profitieren

Die in Deutschland in der abgelaufenen Saison konkurrenzlosen Leverkusener hatten das Europa-League-Finale 0:3 verloren und waren in diesem Spiel chancenlos. Es war die einzige Niederlage Bayers in der vergangenen Spielzeit. „Mit der Niederlage umzugehen, ist Teil unserer Aufgabe. Es ist nicht das erste Mal und es wird nicht das letzte Mal sein“, sagte Alonso.