Bayer Leverkusen Alonso will noch nicht feiern: „Fans denken an Unterhaching“

Sollten die in 40 Pflichtspielen ungeschlagenen Leverkusener am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin gewinnen und die Bayern zeitgleich bei Aufsteiger Heidenheim verlieren, wäre die Titel-Entscheidung theoretisch schon eine Woche später möglich. Insgesamt sind noch sieben Spiele zu absolvieren. Bayer steht als klarer Favorit auch im Pokalfinale am 25. Mai gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern, im Viertelfinale der Europa League trifft die Werkself auf West Ham United aus London.