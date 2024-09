Fußball-Bundesliga Alonso stärkt Tah vor Hoffenheim-Spiel den Rücken

Dort will der deutsche Fußball-Meister zurück in die Erfolgsspur finden, nachdem Bayer 04 vor der Länderspielpause beim 2:3 gegen RB Leipzig erstmals seit 15 Monaten wieder ein Bundesligaspiel verloren hatte. Alle Spieler seien fit und gesund zurück in Leverkusen. „Wir haben eine Expressvorbereitung, die wir nutzen wollen, wichtige Dinge anzusprechen und Fehler zu verbessern“, kündigte Alonso an.