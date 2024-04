Bundesliga Alonso nach Meisterschaft erfolgshungrig: „Wir wollen mehr“

Mit Blick auf den Beginn dieses Jahrtausends, in denen sich Bayer 04 den Ruf als Vizekusen erworben hatte, sagte er: „Ich war ja schon in Unterhaching dabei, auch in Glasgow oder bei einigen Pokalendspielen in Berlin, wo es dann nicht ganz so gut geklappt hat.“ Wenning ergänzte: „Für Bayer 04 ist das der größte Tag in unserer Vereinsgeschichte. Das muss man jetzt auch erstmal sacken lassen.“