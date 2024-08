Fußball-Bundesliga Alonso nach Bayer-Niederlage: Nicht alles eine Katastrophe

Später kündigte Alonso an, der Double-Sieger der vorigen Saison werde aus diesen Fehlern lernen. „Es ist nicht gut, einen Gegner nach einem 2:0-Vorsprung zurückkommen zu lassen. Aber es ist ein Prozess, wir sind noch früh in der Saison“, sagte der Ex-Profi. Die Leverkusener hatten zuvor 35 Bundesligaspiele in Serie nicht mehr verloren.